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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"الاتحاد المصري للخماسي الحديث" يعلن جدول منافسات كأس العالم بالقاهرة

صدى البلد

كشفت الاتحاد المصري للخماسي الحديث عن جدول بطولة كأس العالم للخماسي الحديث المقرر إقامته اعتبارًا من غد /الثلاثاء/ وحتى 11 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل كأس العالم للخماسي الحديث غدًا الثلاثاء بالجامعة الأمريكية.

وتبدأ المنافسات بتصفيات السيدات يوم الثلاثاء 5 مارس؛ حيث تنطلق بمنافسات السلاح في تمام الثامنة والنصف صباحًا وتتواصل المنافسات حتى الخامسة مساء.

بينما تقام تصفيات الرجال يوم الأربعاء 6 مارس، اعتبارًا من الثامنة والنصف صباحًا حتى الخامسة مساء نفس اليوم.

ويوم الخميس 7 مارس، يقام الدور قبل النهائي للسيدات، ويليه يوم الجمعة 8 مارس الدور قبل النهائي للرجال على أن تبدأ المنافسات في اليومين منذ 11 صباحًا وحتى الرابعة والنصف مساءً.
ويشهد يوم السبت 9 مارس منافسات الدور النهائي للرجال والسيدات بينما تختتم البطولة يوم الأحد 10 مارس بمنافسات التتابع المختلط.

وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد أسند لمصر تنظيم البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، على مدار ثلاث سنوات بدأت عام 2022 مرورا بعام 2023 والعام الجاري 2024.

يذكر أن سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث تشتمل على 4 بطولات كأس عالم بالإضافة إلى بطولة نهائي كأس العالم. 

وتكمن أهمية البطولة في كونها تجمع أفضل اللاعبين على مستوى العالم من أجل حصد نقاط لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس.

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