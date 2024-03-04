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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يستعرض الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي والمتغيرات المكانية

صدى البلد

استعرض محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتسريع وتيرة العمل بمنظومة تقنين الأراضي والموقف التنفيذي للمنظومة وآخر المستجدات الخاصة بملفات التقنين والمتغيرات المكانية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم بمكتبه مع مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة المهندس ناصر فوزي والوفد المرافق له للوقوف على آخر مستجدات الموقوف الحالي ومعدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة وبحث إجراءات تسريع وتيرة العمل بالمنظومة والانتهاء من الملفات ورفع معدلات الأداء تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

كما استعرض المحافظ موقف الأراضي المستردة خلال أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، لافتا إلى تكثيف الجهود لاستمرار حملات الإزالة بالمراكز والقرى واسترداد أراضي الدولة والحفاظ عليها وتسليمها لجهات الولاية.

وتفقد محافظ الغربية ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وحدة المتغيرات المكانية والمركز التكنولوج بالديوان العام.

من جانبه أوضح مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن القيادة السياسية والحكومة لا تألوا جهدا لاتخاذ ما يلزم من قرارات للحفاظ على أراضي الدولة وحق الشعب ومنع التعدي عليها، فضلا عن استغلال الأراضي المستردة في إقامة مشروعات قومية وتنموية تعود بالنفع على المواطنين، موجها أعضاء اللجنة بالتعاون والتنسيق الكامل مع مسئولي منظومة التقنين وأملاك الدولة بالمحافظة وجهات الولاية لتقديم الدعم الفني اللازم وتسهيل كافة الإجراءات وتلافي كافة الملاحظات لسرعة نهو مراحل العمل بمنظومة التقنين.
 

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