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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: توزيع 2000 كرتونة مستلزمات رمضان على الأسر الأولى بالرعاية

صدى البلد

 قال محافظ القاهرة خالد عبد العال إن مديرية التضامن الاجتماعي وزعت 2000 كرتونة تحوي السلع الأساسية ومستلزمات رمضان على الأسر الأولى بالرعاية وأسر تكافل وكرامة".

وأضاف المحافظ، في تصريح، اليوم الاثنين أنه تم توزيع هذه الكراتين على الأسر في أحياء (المرج، وعين شمس، والمطرية، وحدائق القبة، والزيتون، والسلام أول، وحلوان، والبساتين، والساحل وروض الفرج)، وذلك في إطار مبادرة المحافظة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لتوزيع 500 ألف حقيبة رمضانية.


وأوضح أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة التي تهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

وثمن دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية في دعم الأسر الأولى بالرعاية، منوها بدعم المحافظة لكل المبادرات التي تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين.

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