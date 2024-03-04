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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بدء فرز صناديق الاقتراع بانتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين

صدى البلد

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين بنقابة الصحفيين فى فرز صناديق الاقتراع .

وشهدت انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين اقبالا كثيفا فى اللحظات الاخيرة للتصويت من أجل اختيار الرئيس والاعضاء .

وبدأت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين، في الساعة الرابعة إجراءات الانتخابات بالتسجيل فى كشوف الحضور استعدادا لبدء التصويت بالانتخابات.

وفتحت اللجنة المشرفة باب التسجيل والتصويت فى كشوف الرابطة من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة السابعة مساءً فى الدور الرابع بالنقابة.

يذكر أنه فُتح الترشح على منصب الرئيس، ونائب الرئيس، وأمين الصندوق، وستة أعضاء، حيث ترشح على منصب الرئيس الزميلان: حسن خلف الله "الأهرام"، ومحمد يحيى يوسف "الأخبار" ، وعلى منصب نائب الرئيس الزملاء: إبراهيم مدكور "أخبار اليوم"، وأحمد إسماعيل "أخبار اليوم"، وعمر الأيوبى "اليوم السابع"، وعلى منصب أمين الصندوق، الزملاء: أحمد الأحمر "الجمهورية"، وإيهاب الجنيدى "المصرى اليوم"، وإيهاب شعبان "الجمهورية". 

والمرشحون على منصب عضوية المكتب التنفيذى للرابطة الزملاء: أحمد الهوارى "الفجر "، وأحمد الجيوشى "السوق العربية"، وأحمد محمدى "العربى"، وخالد عامر "الشروق"، وريهام بكير "الشارع"، وعادل عبد الصبور "العمال"، وعبد الحميد فراج "الفجر "، وعبير عبد الواحد "صوت الأمة"، ومحمد إبراهيم "الجمهورية"، ومحمد صلاح "حر"، ومحمد عبد الرحمن غبن "الدستور "، ومحمود المخبزى "الأخبار"، ومحمود عبد السميع "الأهرام"، ومصطفى عبده "الديار"، وهانى عبد الصبور "المصريون"، وهشام ابو حديد "المصرى اليوم"، ووليد ماهر "اليوم السابع".

وتتشكل اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الناقد الرياضى شوقى حامد، وتضم فى عضويتها الناقد الرياضى الدكتور طارق الأدور، والناقد الرياضى خالد عبد المنعم، وعضو مجلس النقابة رئيس لجنة المتابعة حسين الزناتى، وعضو مجلس النقابة. 

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