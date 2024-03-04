مختار جمعة وقيادات وزارة الأوقاف يهنئون شيخ الأزهر بحلول شهر رمضان

ترأس الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وفدا كبيرا من قيادات الوزارة، لتهنئة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بحلول شهر رمضان، متمنين له دوام التوفيق في خدمة الإسلام والمسلمين.

ضم وفد وزارة الأوقاف، كلًّا من: الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وحضر اللقاء من الأزهر الشريف الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.