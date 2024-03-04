بدون رونالدو | نجم فرنسا: البرتغال مرشحة لحصد يورو 2024

شكك نجم منتخب فرنسا وتشيلسي السابق، في نوايا كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، عند مقارنة دوري روشن، بالدوري الفرنسي في وقت سابق.

وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة ديلي ميل، قال فرانك لوبوف "يزعجني ما أسمعه عند قول كريستيانو أن الدوري السعودي أفضل من الفرنسي".

وأكمل "لماذا في ظنكم، وقع اختياره على الدوري الفرنسي وليس البرتغالي؟ هذا لأن ليونيل ميسي لعب في فرنسا".

واستطرد "أكن احتراما هائلا لرونالدو كلاعب، لكن ما يمكنني قوله.. اصمت فهذا غير عادل للدوري الفرنسي".

وتحدث لوبوف عن حظوظ البرتغال في يورو 2024، قائلا "بالنسبة لي، أراهم من المرشحين للقب، لكنهم قادرون على التتويج بشرط عدم مشاركة رونالدو".

وشدد "لا يمكنك سلب تاريخ رونالدو وما قدمه لكرة القدم، فقط لمجرد أنه سيعتزل في الدوري السعودي، بل أشكره على أخذ اللعبة لمستوى آخر، لكن هناك نهاية لكل شخص".

وأتم "كريستيانو لديه كل الحق في اللعب هناك، رغم أنني لا أظن أنه بحاجة للمزيد من الأموال".

يذكر أن لوبوف سبق له اللعب مع تشيلسي بين عامي 1996 و2001، كما أنه لعب في الدوري القطري مع السد والوكرة.