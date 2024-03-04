شاهد.. مجاهد نصار يطالب بإنشاء مدرسة تكنولوجية متخصصة في الحديد والصلب بشبرا الخيمة

أكد النائب مجاهد نصار أهمية التعاون بين حكومة مصر وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر بقيمة 80 مليون يورو.

جاء ذلك خلال كلمة النائب مجاهد نصار في الجلسة العامة لمجلس النواب ، الأسبوع الماضي ،برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.

مركز تدريب تابع لجهاز التدريب الإنتاجي

وأكد النائب مجاهد نصار ، خلال كلمته أهمية التعاون بين وزارة التعليم والقطاع الخاص وقطاع الأعمال ، مشيراً إلى أن شبرا الخيمة مدينة كبيرة جداً تعد من أكثر مدن الجمهورية من حيث تعداد السكان، وأضاف نصار أنه سبق أن تقدم بأكثر من اقتراح برغبة لمصانع الدلتا للحديد والصلب ومصانع النصر للزجاج لإنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة في مجال الحديد والصلب بمنطقة مسطرد بمدينة شبرا الخيمة يتم تدريب طلاب وطالبات المدرسة في هذه المصانع ، وإلى الآن لم يتم تنفيذ الاقترح رغم الموافقة عليه.

و أضاف النائب مجاهد نصار أنه يوجد مركز تدريب تابع لجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة على مساحة عشرة آلاف متر مربع وغير مستغل منذ عشرين عاماً، موضحاً أنه تقدم باقتراح برغبة لإنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية في هذا المركز، مطالباً بتخصيص جزء من هذه المنحة لهذه المدرسة لدعم التعليم الفني و تأهيل الطلاب والطالبات للعمل في هذه المصانع



و ثمن النائب مجاهد نصار أهمية التعاون بين حكومة مصر وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر بقيمة 80 مليون يورو.