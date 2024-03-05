عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نشأت العمدة: مصر تدشن الجمهورية الجديدة بمشروعات سياحية واعدة

النائب محمد نشات
النائب محمد نشات العمده

قال النائب محمد نشات العمده، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، أن ما قامت به مصر طوال الثلاث سنوات الأخيرة في مجال السياحة انعكس إيجابيا على مكانتها العالمية وزيادة حصتها من السياحة العالمية.

وأشار نشأت العمده، في تصريح صحفي له  اليوم، إلى ما أعلنه مركز معلومات مجلس الوزراء اليوم، عن ارتفاع نصيب مصر من حركة السياحة العالمية بمقدار الثلث خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث وصل فى 2023، ونقلا عن وزارة السياحة، إلى 1.2%، بنسبة نمو 33٪ مقارنة بعام 2019، حيث كان نصيبها 0.9٪. وهو ما يعد نجاح حقيقي للقيادة السياسية وتوجيهاتها بزيادة عدد السياحة الوافدة إلى مصر.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر استطاعت أن تزيد حصتها من السياحية العالمية رغم تأثر العالم كله بأزمات اقتصادية وصحية والحرب الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي وغيره وهو نجاح كبير ولافت للقيادة المصرية.

واختتم النائب محمد نشأت العمده، بالإشارة  إلى توجه مصر نحو السياحة الصحية والعلاجية، والتي تعد مجالا خصبا لاستقبال الاستثمار الأجنبى المباشر، بحسب تأكيد رئيس الوزراء، وتوفير العديد من مقومات الجذب السياحي من خلال المشروعات السياحية الضخمة مثل العلمين الجديدة ورأس الحكمة وغيرهما، قائلا: مصر تدشن الجمهورية الجديدة بمشاريع سياحية واعدة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يحصل على توقيع نجم الترجي لمدة 4 مواسم

مفاجآت اقتصادية كبرى قريبا.. وهذا موقف التعويم وطرح البنوك شهادات بفائدة 30%

خربوا النادي.. مرتضى منصور يوجه رسالة إلى مجلس إدارة الزمالك

بعد القرار الرئاسي الأخير.. غرامة كبيرة تنتظر محتكري السلع

قرار عاجل بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

مخلص مش بيتفاوض.. شبانة يعلن عن صفقة جديدة في الأهلي

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

بعد توجيهات الرئيس| برلماني: انتهاء أزمة السلع الغذائية رسالة طمأنة للشارع المصري

ترشيحاتنا

الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مزرعة وزارة الزراعة بسوهاج| صور

زوجة تطلب الخلع من زوجها: مدمن مواقع وفيديوهات مخلة

أرخص سعر لـ هيونداي أكسنت RB موديل 2024 "زيرو".. اعرف بكام

انخفاض كبير في الأسعار.. الحكومة تزف بشائر أهلا رمضان| اعرف أقرب مكان ليك

اللهم بلغنا رمضان .. خطأ شائع احذر أن تفعله عند قولها

منصة X في مواجهة الاتحاد الأوروبي لهذه الأسباب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

تحويل رواية "مقامرة على شرف الليدي ميتسي" لأحمد المرسي إلى عمل سينمائي

نجمة العالم.. حمو بيكا يلتقي بـ هنا الزاهد ويوجه رسالة لها

عشان رمضان.. نظام غذائي لمرضى الضغط المنخفض

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ