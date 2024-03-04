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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبة أوزبكية تتعرض للاعتداء من 3 رياضيين إيطاليين خلال معسكر تدريبي

الأولمبياد
الأولمبياد

قال محامي لاعبة سلاح أوزبكية شابة، اليوم الاثنين، إنها اتهمت ثلاثة رياضيين إيطاليين باغتصابها خلال معسكر تدريبي في توسكانا الصيف الماضي عندما كانت قاصراً.

ووفقاً لوكالة «رويترز»، وقع الاعتداء المزعوم ليلة الرابع صباح الخامس من أغسطس 2023 خلال معسكر دولي للسلاح للشباب في بلدة تشيانسانو تيرمي، بالقرب من سيينا، شاركت فيه لاعبة السلاح الأوزبكية مع لاعبين من منتخب إيطاليا للسلاح للناشئين.

ويخضع ثلاثة من لاعبي السلاح الإيطاليين، أحدهم يعد قاصراً، لتحقيق رسمي لكن محاميهم ينفي ارتكاب أي مخالفات ولم يوقفهم الاتحاد الإيطالي للسلاح.

ولم يتم كشف الأسماء، سواء الضحية المزعومة أو من هم قيد التحقيق بسبب قواعد الخصوصية.

ووفقاً لمحاميها لوتشيانو جيداريلي، من جهتها تحدثت صاحبة الشكوى التي كانت تبلغ من العمر 17 عاماً في ذلك الوقت، «عن استيقاظها وهي تعاني من آلام وكدمات في غرفة فندق مع ثلاثة شبان التقت بهم في الليلة السابقة في إحدى الحانات».

وأضاف أن «الضحية أخبرت زميلة لها في الغرفة أولاً بالحادثة، ثم أبلغت والدتها مباشرة بعد ذلك، التي كانت في إيطاليا في ذلك الوقت، والتي رافقت ابنتها إلى المستشفى لتقديم شكوى قانونية».

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