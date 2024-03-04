مستشار السياسة الخارجية الأوكراني: الأزمة الحالية ألقت بظلالها على الانتخابات الأمريكية

قال إيفان يواس مستشار مركز السياسة الخارجية الأوكراني، إنّ الأزمة الأوكرانية ألقت بظلالها وستؤثر بشكل كبير على الانتخابات الأمريكية، مشيرا إلى أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، أظهر أن دعمه لأوكرانيا هو أهم الموضوعات بالنسبة له، وهو ما يخالف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.



وأضاف «يواس» خلال مداخلة ببرنامج مطروح للنقاش المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، أنّ ترامب يعتقد أن الولايات المتحدة لا يجب أن تدعم أوكرانيا وهذا ما يمثل الفارق بين المرشحين، مشيرا الى أن المرشحة نيكي هيلي، فازت في أول انتخابات لها في واشنطن لذلك هناك بعض الفرص لها.

وتابع، أن الموقف في أوكرانيا يوم الثلاثاء، سوف يكون مثيرا للاهتمام حيث إنها تنتظر يوم الانتخابات الامريكية باهتمام كبير، لافتا إلى أنه من الممكن أن يغير بايدن رأيه ويرشح شخصا آخر بدلا منه، مواصلا: «في أوكرانيا يرددون اسم ميشيل أوباما، ولكننا نفكر في كيفية بناء علاقات بين المرشحين حتى الرئيس السابق ترامب على الرغم من أنه ليس داعما كبيرا لأوكرانيا ولكن بإمكاننا تنظيم الحوار معه ».