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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفاة مكتشف المواهب الهولندية كيس ريفرز

كيس ريفرز
كيس ريفرز

أعلن نادي آيندهوفن المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم، الاثنين، وفاة لاعبه كيس ريفرز المدرب السابق لمنتخب هولندا عن 97 عاماً.

ووفقاً لوكالة «رويترز»، خاض لاعب خط الوسط ريفرز 33 مباراة دولية وسجل 10 أهداف لهولندا في الفترة من 1946 إلى 1960، كما حصل على لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي مع سانت إيتيان في عام 1957.

وخلال الفترة التي قضاها مدرباً للمنتخب الهولندي من عام 1981 إلى عام 1984، منح فرصة خوض أول مباراة دولية للاعبين من أمثال فرانك ريكارد وماركو فان باستن ورود خوليت.

وأثناء توليه تدريب آيندهوفن، فاز بثلاثة ألقاب للدوري الهولندي، إضافة لكأس هولندا مرتين وكأس الاتحاد الأوروبي في عام 1978. وقال النادي في بيان: «بوفاة كيس ريفرز، فقد النادي وكرة القدم الهولندية أيقونة عظيمة».

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