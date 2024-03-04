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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب ريال مدريد| إنريكي يصدم مبابي قبل مواجهة ريال سوسيداد

مبابي
مبابي

أكد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، أنه لن يقدم أي ضمانات لهدافه الشاب كيليان مبابي بشأن الدفع به في المباراة المقبلة بدوري أبطال أوروبا.

جرى استبدال مبابي بين شوطي المباراة التي تعادل فيها سان جيرمان سلبياً مع موناكو يوم الجمعة الماضي، بعد استبداله بعد حوالي 60 دقيقة من المباراة التي تعادل فيها الفريق مع رين قبلها بأسبوع.

وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أثيرت تكهنات واسعة حول رفض مبابي تمديد عقده مع سان جيرمان وعزمه الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في نهاية الموسم.

ولدى سؤاله عما يتوقعه من مبابي خلال مواجهة ريال سوسيداد الإسباني غداً الثلاثاء في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، قال إنريكي خلال مؤتمر صحافي الاثنين: «أتوقع من فريقي أن يكون على مستوى المباراة، وأن يتعامل معها بالطريقة نفسها التي فعلناها طوال الموسم».

وأضاف: «أرى أن الفريق مفعم بالثقة، ولدينا هدف واضح، وهو محاولة الفوز بالمباراة»، متابعاً: «نريد هزيمة ريال سوسيداد على ملعبه، لكنه أمر صعب للغاية».

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