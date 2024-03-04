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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: مؤشر البورصة المصرية يسجل قمة تاريخية جديدة

حسام عيد
حسام عيد

قال حسام عيد محمود، رئيس مجلس إدارة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية Egx30 سجل بنهاية تعاملات اليوم قمة تاريخية جديدة له وأغلق على ارتفاع ملحوظ قدره 1484 نقطة بنسبة صعود 5.11% مسجلا مستوى إغلاق قياسي جديد عند 30542.33 نقطة.

يأتي ذلك بفضل الأداء الإيجابي والارتداد وصعود  الأسهم القيادية مع استمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 29000 نقطة الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لتحقيق قمة تاريخية جديدة خلال تعاملات اليوم متجها بهذا الأداء الإيجابي إلى الاستمرار في حصد المكاسب وتحقيق مستويات تاريخية جديدة، وفق خبير أسواق المال.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 أوضح رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية لتداول الاوراق المالية انه نجح أيضا في تحقيق المكاسب بنهاية تعاملات اليوم وأغلق مرتفعا بمقدار 153.18 نقطة بنسبة صعود 2.10% مسجلا مستوى إغلاق عند 7445.16 نقطة بفضل الأداء الإيجابي والصعود لبعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة على الرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

وأضاف أن استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 7400 نقطة قد يدفعه إلى الاستمرار في حصد المكاسب واختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 7600 نقطة.

 

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