عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يدشن مبادرة "دكان الفرحة" لخدمة الطلاب والطالبات

صدى البلد

دشن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي: البنات والوجه البحري، وهشام خليفة، مدير المشروعات بصندوق "تحيا مصر" أكبر مبادرة كساء لرعاية طلاب الجامعات الحكومية المصرية تحت عنوان "دكان الفرحة 2 مليون فرحة" التي نظمتها لجنة خدمة المجتمع بجامعة الأزهر بحضور عمداء ووكلاء كليات الجامعة، إضافة إلى أعضاء لجنة خدمة المجتمع.

وجه الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، الشكر والتقدير لصندوق تحيا مصر؛ لتنظيم مثل هذه المبادرات التي تسهم في إسعاد الطلاب والطالبات في الجامعات المصرية.

يأتي هذا انطلاقًا من حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على رسم البسمة على وجوه الطلاب والطالبات في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم. 

IMG-20240304-WA0258
IMG-20240304-WA0258
IMG-20240304-WA0259
IMG-20240304-WA0259

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يحصل على توقيع نجم الترجي لمدة 4 مواسم

مفاجآت اقتصادية كبرى قريبا.. وهذا موقف التعويم وطرح البنوك شهادات بفائدة 30%

خربوا النادي.. مرتضى منصور يوجه رسالة إلى مجلس إدارة الزمالك

على طريقة إمام عاشور.. كوبري جديد لضم موهبة الكرة المصرية للأهلي

قرار عاجل بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

بعد القرار الرئاسي الأخير.. غرامة كبيرة تنتظر محتكري السلع

مخلص مش بيتفاوض.. شبانة يعلن عن صفقة جديدة في الأهلي

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

ترشيحاتنا

منه تعترف: اللواء اليمني شقطني من الكورنيش وتحسس جسدي ومبحبش الحرام

مسئولة أممية تكشف معلومات مهمة عن انتهاكات الاحتلال ضد المعتقلين الفلسطينيين

نجمة العالم.. حمو بيكا يلتقي بـ هنا الزاهد ويوجه رسالة لها

حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية وموقعا عسكريا بالصواريخ

بالقانون.. محظورات قانون الثروة السمكية لحماية البحيرات من التعدي

مصدر مصري رفيع المستوى: انتهاء اليوم الثاني من المباحثات بالقاهرة لبحث هدنة في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان رمضان.. نظام غذائي لمرضى الضغط المنخفض

عبد العزيز مخيون فقط.. نجوم الفن يغيبون عن عزاء جميل برسوم

ماذا يحدث لو تناولت الجزر يوميا.. تفاصيل مدهشة

في ذكرى وفاة صلاح الدين الأيوبي.. تعرف على وصيته

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ