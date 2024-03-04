خبير أمن معلومات: حادث كابلات البحر الأحمر تسبب بفقدان 25% من البيانات العالمية

علق الدكتور محمد عزام، خبير أمن المعلومات، على الحادث الذي وقع في البحر الأحمر، والذي إلى قطع 4 كابلات بحرية تحت الماء توفر الإنترنت والاتصالات، مشيرًا إلى ان عملية الاستهداف أدى إلى فقدان 25% من حجم البيانات القادمة من آسيا إلى منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "من مصر " الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 900 ألف كيلو متر من كابلات الاتصالات والإنترنت عبر العالم.

وذكر أن الناتج العالمي للكابلات البحرية يتضمن 15% بواقع 15 تريليون دولار معتمدة على وسائل الاتصالات والإنترنت، و90% من بيانات العالم تمر في كابلات الألياف الضوئية تحت البحار.