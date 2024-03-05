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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير محمد العرابي: المشاكل في المنطقة أصبحت كثيرة

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الأمن القومي المصري يبدأ من خارج حدودنا، لافتا: "نجحنا بأساليب مختلفة في التعامل مع أزمات عدة".

 

وأضاف خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "القضية الفلسطينية مختطفة من قوة إقليمية ودولية لإضعاف الفصائل في الداخل"، لافتا: " ما يتردد عن غلق معبر رفح أفكار ودعاوي واهية وغير منطقي.. انظروا للشاحنات".
 

وأشار  السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق،: "مصر واحة الاستقرار والأداء في المنطقة.. وحدود من نار وهو وضع غير مسبوق"، موضحا: " المشاكل في المنطقة أصبحت كثيرة وتضع مصر في قدر كبير من التوازن والتعامل بحكمة".

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