السفير محمد العرابي: المشاكل في المنطقة أصبحت كثيرة

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الأمن القومي المصري يبدأ من خارج حدودنا، لافتا: "نجحنا بأساليب مختلفة في التعامل مع أزمات عدة".

وأضاف خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "القضية الفلسطينية مختطفة من قوة إقليمية ودولية لإضعاف الفصائل في الداخل"، لافتا: " ما يتردد عن غلق معبر رفح أفكار ودعاوي واهية وغير منطقي.. انظروا للشاحنات".



وأشار السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق،: "مصر واحة الاستقرار والأداء في المنطقة.. وحدود من نار وهو وضع غير مسبوق"، موضحا: " المشاكل في المنطقة أصبحت كثيرة وتضع مصر في قدر كبير من التوازن والتعامل بحكمة".