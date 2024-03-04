عماد الدين حسين: مصر تبذل جهودا للتوصل إلى هدنة في غزة قبل رمضان

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية وعضو مجلس الشيوخ، إنه منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب على قطاع غزة وحتى اللحظة، فإن المحدد الأساسي الذي تتبعه مصر، هو وقف العدوان، وصولا إلى التهدئة، والبحث في القضية نفسها.

وأضاف "حسين"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي خالد عاشور: "يتفرع عن هذا الأمر محاولات دؤوبة ومستمرة من مصر لإدخال المساعدات بصورة كافية؛ حتى تسابق الزمن من أجل إفشال المشروع الرئيسي الرسمي والجوهري لإسرائيل، وهو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة".

وتابع رئيس تحرير جريدة الشروق: "مصر تبذل كل الجهود للتوصل إلى اتفاق هدنة قبل شهر رمضان، وهناك أطراف في هذه المساعدات مثل الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي، والطرف الأمريكي راعٍ للطرف الإسرائيلي، وطرف قطري قريب إلى حد كبير من الموقف المصري الداعم للفلسطينيين، والمباحثات تخضع لتوازنات كثيرة، وقبل ساعات قليلة أفاد مصدر بأن ثمة تقدما في المفاوضات إلى حد ما، وكل طرف يسعى إلى تحقيق أقصى أهدافه".