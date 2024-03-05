"التسرب من التعليم.. المشكلة والحلول".. ندوة في مركز إبداع الإسكندرية

أقام مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، ندوة، بعنوان: "التسرب من التعليم.. المشكلة والحلول"، وذلك في مقر المركز وسط الإسكندرية.

وأكد المشاركون في الندوة أن مشكلة التسرب من التعليم تعد واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه العملية التعليمية في مصر، وتؤثر سلبًا على بنية المجتمع، وتقف عائقًا أمام تقدمه.

وأشار المشاركون في الندوة إلى جهود الدولة لمواجهة تلك المشكلة، والإجراءات الوقائية للحد منها، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

شارك في الندوة دكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، ودكتورة راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي والمشاركة المجتمعية بوزارة التربية والتعليم.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للإبداع هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ بالإسكندرية، ويهدف إلى خدمة المجتمع السكندري وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ويعد ملتقى للأدباء والمثقفين.