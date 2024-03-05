عرض "اسمها أنثى" بـ"ثقافة قنا" ضمن مهرجان مسرح شباب الجنوب

يُعرض، اليوم الثلاثاء، العرض المسرحي "اسمها أنثى"، ضمن فعاليات اليوم الرابع من المهرجان الدولي لشباب الجنوب، في دورته الثامنة، التي تقام هذا العام تحت شعار "مسرحنا حياتنا"، بمحافظة قنا، وتستمر حتى غد الأربعاء، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري.

تُقَدَّم مسرحية "اسمها أنثى" ضمن العروض المشاركة خارج المسابقة الرسمية،في تمام الساعة السابعة مساءً، على المسرح الصيفي بقصر ثقافة قنا، وسبق وفازت المسرحية بجائزة أفضل عرض مركز ثالث بمسابقة العروض القصيرة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ29.

مسرحية "اسمها أنثى" تدور أحداثها حول تحرر المرأة من القيود والمعتقدات المتعارف عليها التي كانت تخنقها وتمنعها من حقوقها تحت مسمى العادات والتقاليد، والعرض تمثيل فاطمة هشام، وشيماء محمد فوزي، وماريانا نشأت، وهنادي محمود، وهمت مصطفى، فكرة وصياغة وإخراج همت مصطفى.