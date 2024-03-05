"أهمية دور المرأة والتوعية بالمبادرات الرئاسية الصحية".. ندوة لحي الجمرك بالإسكندرية

نظم حي الجمرك بالإسكندرية، بالتنسيق مع منطقة وعظ الأزهر الشريف ومديرية الصحة، احتفالاً باليوم العالمي للمرأة.

وأفاد حي الجمرك- في بيان- بأن الاحتفالية نُظمت بمدرسة "مجمع الشهداء الرسمي لغات" بنطاق الحي، وتضمنت إلقاء الشيخ هاني فرحات فرج واعظ الأزهر الشريف، محاضرة تناولت أهمية دور المرأة في الإسلام، وحسن الخلق في المعاملات الإنسانية بالمجتمع، والتمسك بالشريعة الإسلامية، والاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، وقام بتحفيز الفتيات على الاجتهاد للوصول إلى آمالهن وتحقيق أحلامهن واكتساب الخبرات اللازمة لتمكينهن داخل مؤسسات الدولة.

واستهدفت المحاضرة التوعية الصحية حول أهمية المبادرات الرئاسية الصحية؛ مثل الأنيميا والتقزم ودعم صحة المرأة وأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ومخاطر الزواج المبكر والحمل المتكرر على صحة المرأة والتغذية السليمة والتغيرات الفسيولوجية في مرحلة المراهقة والملف العائلي وأهميته للأسرة.

وجاء الاحتفال في إطار تنفيذ اهتمام جميع القيادات بالمبادرات التوعوية ودور وحدة تكافؤ الفرص بالأحياء لدعم المرأة والنهوض بها وتمكينها اجتماعيا في جميع الأنشطة والمجالات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.