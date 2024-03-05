محافظ الدقهلية: حملات مكثفة لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أنه يتم تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية- في بيان- أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال مختار إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك بمشاركة مديرية الطب البيطري بإشراف السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري، أسفرت عن تحرير 92 محضرا بالمخالفات بنطاق 7 مراكز ومدن شملت مراكز ومدن السنبلاوين وطلخا والمنصورة وميت غمر ودكرنس ونبروه والمنزلة بنطاق المحافظة وقرر مختار إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

