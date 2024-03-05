تعرف على السبب في أزمة حراسة مرمى الزمالك قبل مواجهة الأهلي.. تفاصيل

قال مدحت شلبي عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة mbc ، ان هناك سياسة متبعة في مركز حراسة المرمى بنادي الزمالك وهي سياسة الدور بمشاركة محمد عواد في مباراة وصبحي مباراة أخرى .

وأضاف شلبى" وعقب الغاء مباراة سوار الغيني شهدت وجود أزمة بين الثنائي خاصة وان محمد عواد كان مقرر أن يتواجد في مباراة سوار ، وطالب محمد عواد أن يحصل على دوره في مباراة الأهلي لكن محمد صبحي بالاتفاق مع الجهاز الفني سيكون متواجد في مركز حراسة المرمى بمباراة القمة ".

وتابع شلبي" سيكون هناك جلسة بين الثنائي والمدير الفني جوميز لحسم هذا الملف خلال الساعات القادمة وهناك اتجاه لإلغاء سياسة الدور والأفضل في الآداء سيلعب باستمرار الفترة القادمة" .