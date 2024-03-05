أكد راينر تسوبيل المدير الفني السابق لفريق الأهلي أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني المصري يعد الاختيار الأفضل في الوقت الحالي لتدريب الفراعنة.

وقال راينر تسوبيل المدير الفني السابق لفريق الأهلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" حسام حسن يمتلك خبرات كبيرة لقيادة منتخب مصر وهو الأنسب لتدريب الفراعنة في الفترة المقبلة بعد الاخفاق الأخير ببطولة كأس الأمم الأفريقية ".



وتابع تسوبيل:" أتمنى نجاح تجربة حسام حسن مع منتخب مصر فهو يمتلك خبرات كبيرة في مجال التدريب بعد مشوار كبير في الساحرة المستديرة".