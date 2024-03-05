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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالجليل: لا داعي لإشعال أزمة مع صلاح.. وأتوقع فوز الأهلي بكأس مصر

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن هناك البعض يسعى لافتعال الأزمات، ومحمد صلاح مُصاب ولا يشارك مع فريقه، وليس هناك داعٍ لاستقدامه من إنجلترا للكشف الطبي هنا في مصر، مشيرًا إلى أنه لابد أن يكون هناك تقدير للموقف جيدًا، ولا مانع من عدم تواجد صلاح في المعسكر القادم.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "يجب على حسام حسن ترك صلاح يتواجد في ليفربول وهو حاليًا لا يشارك في مباريات فريقه كي يأتي إلى مصر، وليست أزمة عدم تواجد اللاعب في المعسكر المقبل، وعدم افتعال أزمات بدون داعي في الوقت الراهن".

وأضاف: "محمد صلاح لاعب عقلاني، وبالتأكيد لن يفكر في تصريحات حسام أو إبراهيم في القنوات الفضائية، وهو تعامل مع مدربين كبار، وبعضهم كان يقوم بوضعه على مقاعد البدلاء، لذلك أرى أن افتعال أزمة حاليًا أمر جيد، وعلى الجميع أن يتفهم موقف اللاعب، وصلاح نجم كبير ومؤثر في منتخب مصر على مدار مسيرته، وتاريخه كبير، ولم يدعي الإصابة مطلقا، ومن الصعب اتهامه بالتهرب من المباريات".

وأكمل: "الزمالك تعاقد مع عبدالله السعيد من أجل المرحلة الحالية، والفريق يضم 4 لاعبين نجوم في الملعب يقلقوا أي فريق".

وتابع: "عبدالله السعيد من الممكن يتألق في المباراة لأنه سبق ولعب كثيرا ضد الأهلي ويلعب بشكل متماسك ويتحكم جيدا في أعصابه، والمقلق للأهلي سيكون ناصر ماهر في تلك المباراة، ولكن أخشى عليه من الضغط الجماهيري الذي سيتعرض له".

وأكمل: "مارسيل كولر تحدث ببساطة عن موضوع كهربا، وأنه في الفترة الحالية رقم 3، ولو اللاعب التزم سيعود للعب أساسيًا مع الأهلي، وموديست من الصعب أن يتألق في لقاء الزمالك، والأنسب للمباراة هو البدء بالفلسطيني وسام أبوعلي والثاني كهربا بكل تأكيد وهو بنصف قدم سيكون من أفضل اللاعبين".

وزاد: "من الأفضل تجديد عقد علي معلول لمدة سنة، ويخرج من الباب الكبير، فهو قدم الكثير للنادي الأهلي، ولن يبخل النادي عليه مطلقًا".

وأتم: "أتوقع فوز الأهلي، وتألق بيرسي تاو وزيزو أو شيكابالا من الزمالك".

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