عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين لبيب يطالب جوميز بالبحث عن مباريات الأهلي والزمالك قبل نهائي كأس مصر

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك طالب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالبحث عن مباريات الأهلي والزمالك ومدى جماهيريتهم قبل مواجهة الفريقين في نهائي كأس مصر .

 

الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، حتى يعلم البرتغالي جوزيه جوميز مدى حجم المسؤولية الواقعة عليه من الجماهير والإدارة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "جوميز شاهد آخر 4 مباريات للنادي الأهلي، من أجل الوصول إلى مفاتيح اللعب وقدرات لاعبي المنافس ونقاط القوة والضعف".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآت اقتصادية كبرى قريبا.. وهذا موقف التعويم وطرح البنوك شهادات بفائدة 30%

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

الأهلي والزمالك.. عمرو أديب يعلن مفاجأة سارة للجماهير المصرية

قرار عاجل من حكومة الشارقة يخص شهر رمضان

قرار عاجل بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

مخلص مش بيتفاوض.. شبانة يعلن عن صفقة جديدة في الأهلي

ترشيحاتنا

زلزال قوي يضرب الصين

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

هل يوم الشك آخر يوم في شعبان أم 30 بالشهر؟.. انتبه

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

حسين لبيب يطالب جوميز بالبحث عن مباريات الأهلي والزمالك قبل نهائي كأس مصر

سد النهضة.. خبير يكشف تفاصيل جديدة عن إجمالي التخزين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل مباراة الزمالك| مفاجأة صادمة لجمهور الأهلي.. ماذا طلب كولر؟

كأنه حقيقي.. نجاح استنساخ أول ماعز تبتي بالصين

اكتشاف أثقل ثقب أسود في الفضاء.. لن تصدق كم وزنه؟

الإنسان الغزال.. شاب يدور على رأسه داخل مول تجاري |فيديو

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ