حسين لبيب يطالب جوميز بالبحث عن مباريات الأهلي والزمالك قبل نهائي كأس مصر

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك طالب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالبحث عن مباريات الأهلي والزمالك ومدى جماهيريتهم قبل مواجهة الفريقين في نهائي كأس مصر .

الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، حتى يعلم البرتغالي جوزيه جوميز مدى حجم المسؤولية الواقعة عليه من الجماهير والإدارة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "جوميز شاهد آخر 4 مباريات للنادي الأهلي، من أجل الوصول إلى مفاتيح اللعب وقدرات لاعبي المنافس ونقاط القوة والضعف".