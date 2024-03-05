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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غدًا.. عرض الفيلم الروائي القصير "16مللي" في قصر السينما

الفيلم الروائي القصير
الفيلم الروائي القصير "16 مللي"

يُعرض، غدًا الأربعاء، الفيلم الروائي القصير "16 مللي" للمخرج عبد الله جاد، بقصر ثقافة السينما بحي جاردن سيتي، ضمن "أسبوع الفيلم" الذي ينظمه المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية وقصر السينما بالقاهرة.

يُقَدَّم فيلم "16 مللي" بقاعة وحيد حامد بقصر السينما، ضمن أفلام اليوم الرابع من فعاليات "أسبوع الفيلم"، وقد حظي الفيلم خلال الفترة الأخيرة بالمشاركة في عدد كبير من المهرجانات السينمائية المحلية والعالمية، كان آخرها أيام القيروان السينمائية بتونس.

واستطاع الفيلم من خلال مشاركاته أن يقتنص الكثير من الجوائز، منها جائزتان من مهرجان رؤى السينمائي للفيلم القصير وهما أفضل فيلم قصير مناصفة وأفضل سيناريو، كما فاز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير في المسابقة الدولية بمهرجان الداخلية السينمائي بسلطنة عمان.

وتدور أحداث الفيلم حول طفل يهوى التصوير والأفلام ويحلم بأن يصبح مخرجًا سينمائيًا، فتهديه والدته كاميرا 16 مللي، ويتوقع له الجميع مستقبلًا مبهرًا في عالم السينما، لكنه سريعًا ما يصطدم بالواقع.

والفيلم من إخراج عبد الله جاد، وتمثيل مجدي البحيري، ولمياء العبد، ومصطفى أحمد، وإيمي الخليلي، وإنتاج المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون.

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