وزير الخارجية السوداني: العملية العسكرية لتحرير الخرطوم من أيدي المتمردين ستبدأ قريباً

قاعدة بحرية روسية..

أكد وزير الخارجية السوداني علي الصادق أن السلطات السودانية ليس لديها أي اعتراضات جوهرية على إنشاء قاعدة بحرية روسية في البلاد.

وفي تصريحات لوكالة " سبوتنيك " قال الوزير السوداني : العملية العسكرية لتحرير الخرطوم من أيدي المتمردين ستبدأ قريباً.

وأضاف الصادق: السودان يعول على محادثات رفيعة المستوى مع روسيا في المستقبل القريب.

وتابع : روسيا إحدى الدول التي تقدم الدعم الأكبر للسودان في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ونرحب بمشاركة الشركات الروسية في إعادة الإعمار.

وختم وزير خارجية السودان: السلطات وافقت على مفاوضات غير مباشرة مع قوات الدعم السريع بوساطة ليبيا وتركيا وما زلنا متمسكين بضرورة إيجاد حل سلمي.