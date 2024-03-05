شاهد فيديو إبادة جماعية للفلسطينيين أثناء حصولهم على غذاء بدوار الكويت

في تكرار للوحشية والإبادة الجماعية، نشرت وسائل إعلام فلسطينية إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطينيين حاولوا الوصول لشاحنة مساعدات وسط غزة.



جرى استهداف الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين في محيط دوار الكويت، حيث كانوا يسعون للحصول على الدقيق والقمح ومساعدات غذائية أخرى .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إخبارية محلية فيديوهات قالوا إنها لعملية استهداف الفلسطينيين في محيط دوار الكويت.

وسبق وأن قال الجيش الإسرائيلي - كذبا - أنه أنهى مراجعة أولية لسقوط قتلى من المدنيين أثناء الحصول على مساعدات في غزة الأسبوع الماضي، خلصت إلى أن القوات لم تستهدف قافلة المساعدات وأن معظم الفلسطينيين قتلوا نتيجة التدافع.