عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد فيديو إبادة جماعية للفلسطينيين أثناء حصولهم على غذاء بدوار الكويت

غزة شهداء وموت ودمار
غزة شهداء وموت ودمار

في تكرار للوحشية والإبادة الجماعية، نشرت وسائل إعلام فلسطينية إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطينيين حاولوا الوصول لشاحنة مساعدات وسط غزة.


جرى استهداف الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين في محيط دوار الكويت، حيث كانوا يسعون للحصول على الدقيق والقمح ومساعدات غذائية أخرى .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إخبارية محلية فيديوهات قالوا إنها لعملية استهداف الفلسطينيين في محيط دوار الكويت.

وسبق وأن قال  الجيش الإسرائيلي - كذبا - أنه أنهى مراجعة أولية لسقوط قتلى من المدنيين أثناء الحصول على مساعدات في غزة الأسبوع الماضي، خلصت إلى أن القوات لم تستهدف قافلة المساعدات وأن معظم الفلسطينيين قتلوا نتيجة التدافع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

الأهلي والزمالك.. عمرو أديب يعلن مفاجأة سارة للجماهير المصرية

مرتضى منصور في تصريحات لصدى البلد: كهربا دفع 70 مليون

موضوعات متعلقة

النشاط التجاري غير النفطي في السعودية يحقق معدلات قوية

حقق إصابات مباشرة.. حزب الله يستهدف قرية الوزاني وتلال كفرشوبا

رفضت طلبًا إسرائيليا.. أمريكا: لن نعاقب أي جمعيات خيرية بدون دليل

اليونيسف تحذر من تعرض مئات الآلاف من أطفال السودان لخطر سوء التغذية

الإعلام الحكومي بغزة: المجاعة تتعمق وإنزال المساعدات جوا غير مجد

وول ستريت تكشف وجود استياء كبير في أمريكا من إسرائيل.. كيف حدث ذلك؟

الدفاع السورية تعلن تصديها لمجموعة مسلحة حاولت التسلل لموقع عسكري

حائز على جائزة نوبل يواجه السجن في بنجلاديش

ترشيحاتنا

قرار عاجل بشأن المتهمين بقـ.تل الخواجة حسني الجواهرجي

رسائل قاسية وانتقادية.. سوليفان طلب من جانتس إنهاء الحرب على غزة في وقت محدد

هذا ما قالته ستاندرد آند بورز عن النشاط التجاري بالإمارات

جريمة سرقة ميرهان حسين متكاملة الأركان.. تفاصيل

انخفاض الأسعار 25 % وتسعير السلع.. وزير التموين يزف بشرى للمواطنين

كهربا يسافر مع الأهلي غدا إلى السعودية لخوض نهائي كأس مصر.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. ميرنا جميل بالأحمر تثير الجدل على إنستجرام

تعرف على سعر فستان مي عمر في السعودية

قبل مباراة الزمالك| مفاجأة صادمة لجمهور الأهلي.. ماذا طلب كولر؟

كأنه حقيقي.. نجاح استنساخ أول ماعز تبتي بالصين

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ