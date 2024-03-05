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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سويلم: استغلال أصول القابضة للري لتحقيق أكبر فائدة استثمارية

صدى البلد

أكد د. هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى أهمية  استغلال الأصول المملوكة للشركة القابضة للري والصرف لتحقيق أكبر فائدة استثمارية للشركة ،وشدد على حصول العاملين بالشركة على حقوقهم المالية وربطها بمعدلات الإنجاز المحققة .

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري والصرف وزير الموارد المائية والرى ورئيس الجمعية ، وبحضور  أعضاء الجمعي وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات .

وتم خلال اجتماع الجمعية الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية المستقلة والمجمعة للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، وقد استعرض مجلس إدارة الشركة القابضة للرى والصرف تلك الموازنة التقديرية التي تظهر بنود الانفاق والمصروفات والايرادات المتوقعة عن هذا العام المالي ، وقام  مراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات بالتعليق ببعض الملاحظات التى سيتم أخذها في الاعتبار لتعديل تلك الموازنة .

كما تم اعتماد لائحة شئون العاملين ولائحة العمل بالإدارة القانونية للشركه القابضة للري والصرف بعد بعد تعديلها وفقا للتعديلات التي طرات على القانون ٢٠٣ لسنه ١٩٩١ الصادرة بالقانون ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية .

وقد شدد الدكتور سويلم على الإلتزام بعقد اجتماعات الجمعية العامة للشركة القابضة للرى والصرف في مواعيدها المقررة؛ حتى يتسنى وضع الخطط المناسبة للتنفيذ ومتابعتها بشكل دقيق .

كما أكد  على أهمية إنهاء الأعمال التي تقوم بها الشركات التابعة طبقا للبرنامج الزمنى المقرر للتنفيذ ، للبناء على ما تحقق من تقدم ملحوظ فى معدلات التنفيذ خلال الفترة الماضية .

وتوجه الدكتور سويلم بالتحية لجميع  الحضور على الجهد المبذول ، سواء مراقبى الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات على الملاحظات المقدمة منهم ، أو الجهد المبذول من الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها ، مطالبا ببذل المزيد من الجهد للاستمرار فى تحسين الوضع المالي للشركة خلال الفترة القادمة وأيضا استغلال الأصول المملوكة للشركة لتحقيق أكبر فائدة استثمارية للشركة ، ومشددا على حصول العاملين بالشركة على حقوقهم المالية وربطها بمعدلات الإنجاز المحققة .

كما التقى الدكتور سويلم بكل من  الدكتور عبد القوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الاسبق ، والدكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق أعضاء الجمعية العامة للشركة من ذوى الخبرة ، حيث تم التباحث حول مقترحات تطوير منظومة العمل بالشركة القابضة للرى والصرف والشركات التابعة لها .

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