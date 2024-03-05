مصر تنظم البطولة الأفروعربية للكرة الطائرة "جلوس"

أوضح إيهاب حسنين، رئيس الاتحاد العربي لرياضات ذوي الهمم، تفاصيل تنظيم مصر منافسات البطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس، قائلا: إن الاتحاد يهتم بكل الرياضات لذوي الهمم، مشيرا إلى أنه خلال هذا الأسبوع قام الإتحاد بثلاث أحداث مهمة جدا، أولها البطولة الأفروعربية للكرة الطائرة للجلوس للأندية.

وأضاف إيهاب حسنين، رئيس الاتحاد العربي لرياضات ذوي الهمم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن تلك البطولة وصلت إلى 12 ناديا من ثمان دول، وحصل على المركز الأول نادي وسام المجد من السعودية والثاني المستقبل الليبي والثالث نادي الرياض من السعودية والرابع نادي الشرقية للدخان من مصر، موضحا أن رئيس الإتحاد الدولي كان متواجد فى البطولة، والتي كانت المرة الأولي لهم حضور بطولة للأندية.

وتابع إيهاب حسنين، رئيس الاتحاد العربي لرياضات ذوي الهمم، أن تلك البطولة تم بثها لمدة سبع ساعات يوميا على قناة النايل سبورت، شاكرا وزير الرياضة لإهتمامه بذوي الهمم وحضوره حفل الإفتتاح، وبالتالي كان هناك إهتمام إعلامي.