اليوم، فرضت اللجنة الأوروبية على شركة آبل غرامة ضخمة تبلغ 1.8 مليار يورو لاستغلالها لموقعها المهيمن في سوق توزيع تطبيقات تشغيل الموسيقى عبر الإنترنت على مستخدمي نظام التشغيل iOS و iPadOS من خلال متجر تطبيقاتها App Store.

ووجدت اللجنة أن "آبل فرضت قيودًا على مطوري التطبيقات يمنعهم من إبلاغ مستخدمي iOS عن خدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة والأرخص المتوفرة خارج التطبيق"، والمعروفة باسم 'أحكام مكافحة التوجيه'. ويعتبر ذلك، وفقًا للجنة، غير قانوني بموجب قواعد مكافحة احتكار الاتحاد الأوروبي.

ووجدت تحقيقات اللجنة حول هذه المسألة أن "آبل تحظر على مطوري تطبيقات تشغيل الموسيقى من إبلاغ مستخدمي iOS بالكامل عن خدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة والأرخص المتوفرة خارج التطبيق وعن تقديم أي تعليمات حول كيفية الاشتراك في هذه العروض"، وفقًا للبيان الصحفي الرسمي.

بشكل أساسي، إذا كنت على iOS، يمكنك الاشتراك في خدمات تشغيل الموسيقى من جهات خارجية عبر متجر التطبيقات، أو مباشرةً على موقع الخدمة. الخيار الثاني هو الأرخص لأن آبل لا تحصل على حصتها كما هو الحال عندما تختار الانتقال عبر متجر التطبيقات، ولكنك لن تعرف هذا إذا لم تكن تتابع أخبار التكنولوجيا لأن آبل تمنع أي إعلان عن الفجوة، لأسباب مالية واضحة.

توقيع غرامة 1.8 مليار دولار على شركة Apple

تحظر أحكام مكافحة التوجيه التي تفرضها آبل على مطوري التطبيقات حتى تضمين روابط في تطبيقاتهم تؤدي بمستخدمي iOS إلى موقع مطور التطبيق للاشتراك. كما لا يمكنهم الاتصال بالمستخدمين الذين اكتسبوا حديثًا عبر البريد الإلكتروني لإبلاغهم عن الخيارات البديلة للتسعير بعد إعداد حساب.

قررت اللجنة اليوم أن هذه الأحكام تشكل "ظروف تجارية غير عادلة"، لا تكون "ضرورية أو متناسبة لحماية مصالح آبل التجارية" مع التأثير السلبي على مصالح مستخدمي iOS، "الذين لا يمكنهم اتخاذ قرارات مستنيرة وفعالة بشأن مكان وكيفية شراء الاشتراكات في خدمات تشغيل الموسيقى". وربما قادت "السلوكيات الطويلة الأمد" لآبل "العديد من مستخدمي iOS لدفع أسعار مرتفعة بشكل كبير للاشتراكات في خدمات تشغيل الموسيقى بسبب الرسوم العالية المفروضة على المطورين". وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد اللجنة أن هذا السلوك من آبل أدى إلى "أضرار غير مالية في شكل تجربة مستخدم تدهورت".

قررت اللجنة فرض غرامة بقيمة 1.8 مليار يورو لضمان أنها "تكون كافية لردع آبل نفسها، ولكن أيضًا لردع الشركات الأخرى من حجم مماثل من ارتكاب مخالفة مماثلة". كما أمرت اللجنة آبل بإزالة أحكام مكافحة التوجيه والامتناع عن تكرار المخالفة "أو من اعتماد ممارسات تمتلك غاية مماثلة أو تأثير في المستقبل".