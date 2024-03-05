أمير الكويت يصدر قرارا عاجلا بشأن الجيش

أفادت وكالة الأنباء الكويتية كونا بأن رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف الصباح يرعى مراسم ترقية اللواء الركن طيار بندر المزين إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسا للأركان العامة للجيش الكويتي.

وبحسب الوكالة الكويتية؛ فقد جاء ذلك تنفيذا للمرسوم الأميري الصادر من أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

دعا رئيس الوزراء الكويتي رئيس الأركان الي العمل علي تطوير قدرات وإمكانيات الجيش الكويتي ورفع مستوي الأداء لمنتسبيه ودعم وتشجيع المتميزين منهم وتذليل كل العقبات التي قد تحول دون تحقيقه للأهداف .