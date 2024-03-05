محافظ كفرالشيخ: نعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بجميع القطاعات

أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم، ومن بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.



وأشار المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء - إلى عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، وحق المارة من المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكل من يتعدى على الطريق العام خاصة في الشوارع الحيوية والميادين بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وشدد على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحال المتعدى أصحابها على حرم الطريق، وإزالة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، والتنبيه على أصحاب المحال، بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم.

كما أكد استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على جميع المخالفين، خاصة افتراش الباعة الجائلين أرصفة الشوارع وتعديهم بشكل سافر على حرم الطريق، الذي يؤثر سلباً على السيولة المرورية سواء أمام حركة السيارات أو المارة من المواطنين.

وبحسب البيان، تابع المحافظ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا في الحملتين الصباحية والمسائية المكبرتين التي شنتهما، اليوم، لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الشوارع والميادين بالمدينة، بإشراف رئيس مركز ومدينة بيلا أيمن غالي، وأسفرت عن تحرير 18 محضر إشغال طريق.