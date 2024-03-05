محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات التصدي للتعديات على أملاك الدولة

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف الحملات للتصدي للتعديات على أملاك الدولة، والحفاظ عليها وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية للموجة ٢٢ لاستعادة أملاك الدولة وردع المخالفين.



ونفذ حي ثان المنتزه بالإسكندرية بالتعاون مع قيادات وضباط مديرية الأمن حملة موسعة استجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية، تم خلالها تنفيذ ١٦ قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة عبارة عن حوائط وأسقف خرسانية على مساحة ٤٥٢٠ مترا.



وأكدت رئيسة الحي الدكتورة رباب مدني مواصلة الحملات وتكثيفها لإزالة أية تعديات والتصدي لها وفرض هيبة الدولة.

ه ب ة