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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على أجانب وعرب بسبب الإقامة

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن مفارز الاستخبارات العسكرية القت القبض على 69 أجنبيا في بغداد لمخالفتهم قانون الإقامة.


ووفق بيان الاستخبارات العراقية؛ فمن خلال قيام مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بتدقيق ومتابعة الموافقات الأصولية للعرب والأجانب المقيمين في محافظة بغداد تأشرت لديهم 69 مخالفة لقانون الاقامة العراقي .

واشارت كذلك إلي  أنه ومن خلال التعاون مع مديرية الاقامة والأجهزة تم تنظيم حملة لمتابعة المخالفين ضمن محافظة بغداد جانب الكرخ أسفرت عن إلقاء القبض على 69 أجنبيا مخالفا لقانون الاقامة .

كما تم اتخاذ الاجراءات الاصولية بحق المخالفين الاجانب واحالتهم الى الجهة المختصة.

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