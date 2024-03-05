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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم.. انطلاق معرضي التصميم الداخلي للطائرات وأعمال الصيانة والتجديد بالشرق الأوسط

صورة من الحدث
صورة من الحدث

ينطلق اليوم الثلاثاء، بشكل متزامن، فعاليات كلا من معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات 2024، في مدينة ديني، الملتقى الخاص بسوق ما بعد البيع في قطاع الطيران التجاري في المنطقة، وأيضا معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات 2024، أكبر تجمع لشركات تصميم مقصورات الطائرات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وذلك بهدف الجمع بين مختلف الجهات الفاعلة في سلسلة توريد ضمن قطاع الطيران.

ويستضيف المعرضان أكثر من 240 جهة عارضة وما يزيد عن 120 شركة طيران و80 متحدثاً. 

وتوفر الفعاليتان منصة لتعزيز التعاون والفرص التجارية الجديدة من أجل استكشاف أحدث التوجهات والحلول المبتكرة التي ترسم مستقبل القطاع، لا سيما أن القطاع يتجه نحو العمليات الرقمية المستدامة وبرامج تجديد الأسطول التي تساهم في تعزيز تحسينات المقصورة والطائرة.

ويشهد معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات مشاركة مجموعة واسعة من الجهات العارضة، بما في ذلك إيروسرفيسز وإيرباص وأفياشن تكنيكال سيرفيسز وسي آر إس تيكنيكس، وشركة الاتحاد للطيران الهندسية وشركة جلف للطيران والخدمات الهندسية وهايكو ولوفتهانزا تكنيك والسعودية تكنيك.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جيرالد شتاينهوف، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في هايكو: "تسرّنا المشاركة في معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات للعام الثالث على التوالي، وهو ما يؤكد التزامنا تجاه قطاع الطيران في المنطقة. ويشكل المعرض منصة مهمة للتواصل مع رواد القطاع واستعراض خبراتنا وبناء شراكات هادفة. ونهدف إلى تعزيز مكانتنا بوصفنا شريكاً موثوقاً للمعرض، واستكشاف فرص الأعمال الجديدة والمساهمة في نمو وتطوير منظومة الطيران في الشرق الأوسط".

ويستضيف معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات مجموعة واسعة من الجهات العارضة التي تشمل كاتكو إيروسبيس وإكسبليسيت وجيفين سبا وجايتاي ولاتيتيود أيرو وبيرون ويو يو دي إس.

ومن جانبه، قال جميل بوحاس، مدير الحسابات الرئيسي لدى جيفين سبا: "مع انطلاق معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات، ندعو جميع الجهات المعنية إلى الانضمام إلينا في دبي لاستكشاف مستويات جديدة من الراحة والتصاميم الإيطالية الأنيقة مع مقاعد جيفين نكست جينيريشن التي تعكس البساطة والرقي معاً وتروي قصة التصميم والابتكار".

ومن المتوقع أن تستقطب الفعالية أكثر من 6,000 زائر، حيث سيتمكن جميعهم من الوصول بشكل مجاني إلى منصة جو لايف ثياتر ومنصة Onboard Hub التي تقدم عروضاً حية وتفاعلية للمنتجات. وتغطي هذه المنصات المواضيع الرئيسية في معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ومواضيع التصاميم الداخلية للطائرات، بما فيها الاستدامة والرقمنة وتحديات سلسلة التوريد ومستقبل تصميم المقصورات والتحديات التي تواجه عمليات التحديث.

وتوفر الفعاليتان على مدار يومي 5 و6 مارس، العديد من فرص التواصل الجديدة التي تشمل المنطقة المخصصة للمقابلات الثنائية لتوفير مساحة أكثر هدوءاً لتبادل الأفكار، بالإضافة إلى حفل تواصل ختامي يوم 6 مارس، والذي يتيح الفرصة للحضور والجهات العارضة لمتابعة التواصل وبناء العلاقات.

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