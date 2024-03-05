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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غرب إدلب.. زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب لواء إسكندرون

ارشيفي
ارشيفي

 سجلت محطات الرصد في المركز الوطني للزلازل هزة أرضية في لواء اسكندرون غرب مدينة ادلب بحوالي 40 كم بقدر 3.7 ريختر الساعة 10:16 صباح اليوم .

فيما ذكرت وسائل إعلام سورية في وقت سابق  أن بعض سكان اللاذقية شعروا بهزة أرضية قوية منذ قليل.

وفي وقت سابق أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، تسجيل هزة أرضية بقوة 5.4 درجة بمقياس ريختر، قرب مدينة إيرانشهر جنوب شرقي إيران، صباح الثلاثاء.

كما أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقوع الهزة، وقالت إنها وقعت على عمق 35 كيلومتراً في باطن الأرض.


وجاء في بيان المركز أن الهزة وقعت على بعد 120 كيلومترا جنوب غربي مدينة إيرانشهر التي يقطنها 131 ألف شخص،.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب مدینة فنوج التابعة لمحافظة سیستان بلوجستان جنوب شرق ایران.

وقال نائب رئيس منظمة إدارة الأزمات بمحافظة سيستان وبلوشستان "روح الله سركزي": حدث صباح اليوم الثلاثاء عند الساعة 07:50 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 80 كيلومترا من سطح الارض.

وأضاف: لم يسجل حتى الان اي خسائر بالارواح او الممتلكات.

ويشار إلى أن إيران تُعد إحدى أكثر دول العالم عرضة للزلازل، بسبب وقوعها في منطقة صدوع زلزالية رئيسة.

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