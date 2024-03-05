عنف واعتداء جسدي وإهمال..كيان الاحتلال يعاني من آثار الحرب

أظهر تقرير جديد مثير الأثر المدمر للحرب والهجوم في 7 أكتوبر وما تلى ذلك في غزة على أطفال الاحتلال، وفق ما ذكرت صحيفة إسرائيل توداي العبرية.

قالت الصحيفة إنه جراء الهجوم في أكتوبر والحرب فهناك ما يقرب من 20 ألف مصاب جسديًا وعقليًا .

وفي الفترة من 7 أكتوبر إلى 28 فبراير، اعترفت مؤسسة التأمين بوجود 19407 أطفال مصابين جسديًا أو عقليًا، وفقًا للبيانات التي نشرها مجلس سلامة الطفل يوم الأحد. وذكر أن حوالي 37% منهم (7257 طفلاً) تقل أعمارهم عن 6 سنوات.

وانعكست حالة الحرب التي يشنها الإحتلال على غزة على داخل الكيان حيث تم الإبلاغ عن قفزة في التقارير المتعلقة بالعنف والاعتداء الجنسي والإهمال تجاه الأطفال.

في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، كانت هناك زيادة بنسبة 28٪ في المكالمات الواردة إلى الخط الساخن للدعم والتوجيه التابع لوزارة الرعاية والخدمات الاجتماعية ب 118 حالة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما كانت هناك زيادة بنسبة 37% في المكالمات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال في الأسرة.

في تلك الأشهر، تم فتح 13 قضية تحقيق ضد بالغين يشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية ضد قاصرين في الفنادق، حيث انتقل عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الشمال والجنوب بعد 7 أكتوبر.

وكانت 12 من تلك القضايا تتعلق بالعنف و الاعتداء الجنسي.