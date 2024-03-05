وزير الخارحية السوري يصل القاهرة للمشاركة في الدورة 161 للجامعة العربية

وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة 161 لمجلس الجامعة العربية، المقرر انطلاقها غدا، الأربعاء.

ووفق صحيفة “الوطن السورية”؛ فمن المقرر أن يجري المقداد على هامش اجتماعات المجلس سلسلة من اللقاءات الرسمية مع عدد من نظرائه العرب.

وانطلقت أمس، الاثنين، في القاهرة أعمال الدورة 161 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، والتي تستمر حتى اليوم، الثلاثاء.

ومن المقرر أن تتناول أعمال المجلس العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 4 أشهر، والكيفية التي يمكن بها تحقيق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى الإعداد للقمة العربية المقبلة والمقرر انعقادها في البحرين في شهر مايو المقبل.