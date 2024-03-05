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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توفير جميع السلع للصحفيين بمعرض أهلا رمضان

صدى البلد

افتتح خالد البلشى، نقيب الصحفيين، ومحمد الباهى، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، معرض "أهلًا رمضان" بمقر نقابة الصحفيين، أمس، الاثنين.

حضر الافتتاح سكرتير عام نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم، وعضوا مجلس النقابة أيمن عبد المجيد، ودعاء النجار.

وتفقد رئيس الشركة المصرية، ونقيب الصحفيين، السلع الموجودة فى المعرض، التى تنوعت بين السكر، والزيت، والأرز، والمكرونة، والدقيق، والفول، والعدس، والسمن، والشاى، واللحوم، والدواجن، وأنواع مختلفة من الجبنة، بالإضافة للبلح الجاف، وجوز الهند، وقمر الدين.

ووجه البلشى خلال افتتاح المعرض الشكر لوزير التموين الدكتور على المصيلحى، وكذلك لقيادات الشركة القابضة للتجارة، وللدكتور محمد الباهى، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، وكذلك لجميع قيادات وموظفى الشركة، وبينهم اللواء على ماهر، نائب رئيس الشركة، والعاملين الذين سهلوا تجهيز المعرض بالشكل اللائق بالنقابة.

وأوضحت نقابة الصحفيين أن معرض "أهلًا رمضان" مستمر طوال شهر رمضان، ويفتح يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً، قبل رمضان، ومن العاشرة حتى الثالثة خلال شهر رمضان المعظم، وتتوافر به كل السلع الأساسية. 

ووجه محمد الباهى، رئيس شركة تجارة الجملة، التحية للصحفيين خلال افتتاح المعرض، مهنئًا جموع الصحفيين بحلول شهر رمضان، ومؤكدًا حرص وزارة التموين، وشركة تجارة الجملة على توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لجميع المصريين، وتوفير كل احتياجات الصحفيين من خلال المعرض.

وقرر الباهى تقديم عروض خاصة للنقابة فى بعض السلع المتوافرة بالمعرض.  

وأكد جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن المعرض هو خدمة للزملاء الصحفيين يتيح لهم السلع داخل مقر النقابة لتوفير مجهود الانتقال إلى معارض مماثلة قد لا تكون فى محيط سكنهم أو عملهم.

قائمة أسعار معرض "أهلًا رمضان":
- سكر معبأ 1 كيلو جرام 27 جنيهًا.
- دواجن مجمدة 1 كيلو 100 جنيه.
- لحوم بقرى طازجة 1 كيلو 250 جنيهًا.
- أرز بلدى معبأ 1 كيلو جرام 27 جنيهًا.
- دقيق معبأ 1 كيلو 28 جنيهًا.
- مكرونة الملكة 300 جرام 9.5 جنيه.
- عدس أصفر 500 جرام 40 جنيهًا.
وقُدّم تخفيض خاص لأعضاء النقابة:  
- فول معبأ 500 جرام 25 جنيهًا.
- زيت خليط 0.8 لتر 65 جنيهًا.
- مسلى نباتى 700 جرام 95 جنيهًا.
- شاى ناعم ليبتون 250 جرامًا 57.5 جنيه.
- زبيب مصرى 1 كيلو 100 جنيه.
- بلح جاف 1 كيلو 25 جنيهًا.
- جوز هند 1 كيلو 150 جنيهًا.
- قمر الدين مستورد 500 جرام 65 جنيهًا.

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