نقيب المحامين يجري جولة تفقدية لاستراحات المحامين بمجمع محاكم أسيوط

أجرى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لغرف واستراحات المحامين بمجمع محاكم أسيوط، واستمع خلالها لمطالب السادة المحامين، ووعدهم بتذليل كافة العقبات التي تواجههم، وتقديم الخدمات النقابية التي تليق بهم.



وأكد نقيب المحامين، خلال جولته باستراحات المحامين بمجمع محاكم أسيوط، أنه جاء لخدمة المحامين، والحفاظ على أموالهم، وتنمية موارد النقابة العامة.

وشدد عبدالحليم علام، على أنه سيظل يعمل من أجل المحامين والمحاماة حتى آخر ثانية في عمر هذا المجلس.



وحرص محامو أسيوط على التقاط الصور التذكارية مع نقيب المحامين، مشيدين بالإنجازات التي تحققت في نقابة المحامين منذ تولي الأستاذ عبدالحليم علام، منصب النقيب العام.