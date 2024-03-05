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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل البحريني يصدر أمرا ملكيا عاجلا

ملك البحرين
ملك البحرين

 اصدر العاهل البحريني الماك حمد بن عيسي آل خليفة الأمر الملكي رقم (16) لسنة 2024 باستحداث علم اليوبيل الفضي، لرفعه على السواري في المواقع ذات الصلة بهذه المناسبة ابتداءً من يوم الأربعاء السادس من مارس 2024 إلى نهاية العام الحالي.

يأتي ذلك بمناسبة مرور خمسة وعشرين عامًا على تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم حسب صحيفة البلاد البحرينية. 

و تضمن الأمر بأن يتم رفع علم اليوبيل الفضي بحيث يكون على يمين الناظر، وعلم مملكة البحرين على يساره.

ويكون علم اليوبيل الفضي بشكل مستطيل أفقي، عرضه نصف طوله، على أن يكون قياس العلم الداخلي (90×180 سم)، وارتفاع السارية من الأرض (230 سم)، وقياس العلم الخارجي (180×360 سم)، فأكبر، ويكون ارتفاع السارية عن الأرض متناسبًا مع حجم العلم الخارجي، فيما يكون قياس علم الطاولة (12×24 سم)، وارتفاع السارية عن الطاولة (30 سم).

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