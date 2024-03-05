لبنان.. ميقاتي يوجه طلبا هاما للاتحاد الأوربي يخص شرق المتوسط

وجه رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي طلبا هاما إلى الاتحاد الأوروبي حيث طالبه بالسعي الجدي لمنع أي تشويش على أنطمة الاتصالات وتأمين سلامتها في شرق المتوسط".

جاء ذلك في كلمته خلال حفل إختتام مشروع التوأمة، بين الإتحاد الأوروبي وهيئة الطيران المدني الإيطالي والمديرية العامة للطيران المدني اللبناني، "لتعزيز قدرات سلطات الطيران المدني في لبنان في مجالي السلامة والأمن والذي اقيم قبل ظهر اليوم في مركز "طيران الشرق الأوسط للتدريب والمؤتمرات.

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن صناعة الطيران لاتعد مجرد وسيلة نقل، بل هي جسر يربط بين الناس والثقافات والاقتصادات و شهادة على المهارات البشرية ومحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وتسهيل التجارة والسياحة والتبادل الثقافي".

وشدد ميقاتي على أن "التحديات التي تواجهها لبنان في قطاع الطيران لا تقتصر على الحدود الوطنية، بل هي تحديات عالمية تتطلب جهدا جماعيا وتعاونا دوليا، حيث تعد قضايا مثل السلامة والأمن والاستدامة والابتكار في مجال الطيران من الاهتمامات المشتركة التي تؤثر علينا جميعًا، بغض النظر عن الجغرافيا أو الجنسية.

وأكد أن لبنان ملتزم بالقيام بدور ناشط وفاعل في هذا الجهد العالمي حيث تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع الشركاء الدوليين، والمشاركة في المنتديات المتعددة الأطراف، والمساهمة في الحوار العالمي بشأن الطيران.