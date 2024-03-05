فلكيا.. السعودية تكشف موعد شهر رمضان

قال خبير الأرصاد السعودي الشهير خالد بن صالح الزعاق إن خلال شهر رمضان سيولد في الساعة 12 من ظهر الأحد 10 مارس 29 شعبان، حيث سيمكث بُعيد مغيب شمس ذلك اليوم ربع الساعة تقريباً.

وذكر الزعاق، في فيديو على حسابه بمنصة "X":" على حسب المعايير الفلكية، فإن يوم الاثنين 11 مارس غرة رمضان، وتكتمل عدّته 30 يوما، ويوم الأربعاء أول أيام العيد".

ولفت إلى أن ولادة هلال الشهر الهجري تكون على نوعَيْن، الأولى ولادة مشاهدة بالعين المجردة، وهذه نادرة الوقوع وتحدث وقت كسوف الشمس، وأخرى غير مشاهدة تحدث في كل شهر هجري، حيث يكون القمر بجانب الشمس.

وعن آخر أيام شهر رمضان المبارك، فتشير الحسابات الفلكية إلى أنه سيكون يوم الثلاثاء 9 أبريل، الموافق 30 رمضان، وتكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل، بحسب الحسابات الفلكية.