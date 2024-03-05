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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب أجهزة الإعلام بتقديم أعمال درامية تتصدى للثقافات الهدامة

صدى البلد

طالب الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، العلماء المتخصصين في "التفسير والحديث والعقيدة" بكليات جامعة الأزهر بأن يقوموا بواجب وقتهم في تقديم هذه العلوم بصورة يفهمها المعاصرون، وتعالج قضاياهم، مع الاهتمام بإصدار موسوعات علمية ورقية وإلكترونية رسمية تتضمن هذا.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة "الأخلاقيات وبناء الوعي الرشيد"، الثلاثاء، بمقر الكلية بمدينة نصر، أنه لا بد من العناية بالجانب الخلقي والقيمي في المناهج التعليمية بشكل واضح ومفهوم في المناهج الجامعية والمناهج المدرسية.

وأشار رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أنه لا بد من أن توجه أجهزة الإعلام العامة والخاصة جهودها إلى إيجاد فن لا يهدر القيم الخلقية، ويكون متنفسا طيبا للأسر، ويكون في الوقت نفسه حائط صد للثقافات الوافدة الهدامة.

وأكد أنه من الأهمية بمكان أن ينشأ في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات مركز أو وحدة لتأهيل البنات وتثقيفهم في أمور الدين والحياة الأسرية، وعقد دورة تأهيلية بعنوان (أخلاقيات المهنة) -كشرط أساس لاستخراج ترخيص كل عمل من الأعمال العلمية أو المهنية أو الفنية... كالطب والهندسة والتعليم والصناعات والحرف والمهن والفنون المختلفة..، حتى عند استخراج رخص قيادة السيارات تعنى هذه الدورة بغرس الأخلاق التي ينبغي أن يتسم بها صاحب كل عمل، ولا يتم منحه ترخيصا بمزاولة عمله إلا بعد اجتياز هذه الدورات.

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