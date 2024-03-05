تونس.. سفينة شحن تصطدم بجسر متحرك وإجراء عاجل من السلطات

شهدت ولاية بنزرت التونسية حادث اصطدام سفينة شحن تدعي "EKMEN SKY" بجسر متحرك في الولاية ذاتها حيث اجتمعت علي إثره اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة.

ووفق وسائل إعلام تونسية؛ فقد تقرر عدد من الإجراءات العاجلة إثر الحادث والتي تمثلت في تعيين مكتب مراقبة مختص لتولي بداية من اليوم الثلاثاء إجراء عملية تقييم واختبارات معمقة على المنشأة وتحديد التداعيات ومخلفات الحادث على الجسر في جميع عناصره .

كما تم إقرار مواصلة العمل بالمخطط المروري السابق وتكليف المصالح الامنية المختصة بالسهر على ذلك ، علاوة على عدم استغلال الرصيف عدد 1بميناء بنزرت التجاري وتكليف لجنة قطاعية تضم كل من مصالح الحرس البحري والديوانة وإدارة الجسر وإدارة الميناء لتحديد المسافة الفاصلة بين الجسر و الرصيف ،بالإضافة لإبقاء اللجنة في حالة إنعقاد دائم .



يذكر ان الجسر المتحرك من جهة مدينة بنزرت شهد عشية اليوم حادث إصطدام سفينة الشحن الفارغة EKMEN SKY ،وذلك خلال عملية إرسائها في رصيف الميناء التجاري ببنزرت وإعدادها لتحميل كميات من الحديد الموجه للتصدير ،بعد ان جنحت بسبب قوة الرياح الامر الذي تسبب في اصطدام مقدمة السفينة بالحاجز الحديدي للجسر.