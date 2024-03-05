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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حلقوا رؤوسهم.. استمرار إضراب أطباء كوريا الجنوبية

احتجاجات
احتجاجات

يستمر احتجاج الأطباء في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، حيث أقدموا على سبيل الاحتجاج على حلق رؤوسهم، أو تقديم استقالاتهم، وفق ما ذكرت صحف دولية.

ويحتج الأطباء على خطة الحكومة لزيادة عدد الطلاب في كليات الطب مع دخول إضراب نحو تسعة آلاف طبيب متدرب أسبوعه الثالث.

من جانيها، هددت وزارة الصحة باتخاذ إجراءات تأديبية ضد من يتحدون أوامر العودة إلى العمل.

وكثف الأطباء  احتجاجاتهم بعدما تقدمت 40 كلية طب في أنحاء البلاد بطلبات للحصول على 3401 مقعدا إضافيا للقبول بحلول الموعد النهائي أمس الاثنين استجابة لخطة الحكومة لرفع حصة التسجيل بمقدار ألفي طالب بدءا من العام المقبل .

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