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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير العمل: نتواصل مع "طرفي الإنتاج" للخروج بقانون يشجع على الاستثمار

صدى البلد

التقى حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الثلاثاء ،بديوان عام الوزارة ، محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ،وجلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات الأسبق، لبحث مجموعة من الملفات المشتركة، حيث أكد الوزير شحاتة أن "الوزارة "حريصة على التواصل مع طرفي العمل والإنتاج، من أصحاب عمل وعمال ، كشركاء اجتماعيين، لتعزيز علاقات العمل ، والتعاون في كافة القضايا المشتركة..

وبحث "الوزير" مع السويدي، والوكيل، والزوربا، أحدث المستجدات بشأن مشروع قانون العمل، وحرص الدولة على سرعه إصدار تشريع يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويشجع على الاستثمار، من أجل زيادة الإنتاج في ظل" الجمهورية الجديدة" التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال شحاتة أن الوزارة حريصة أيضا على تلقي كافة الآراء والملاحظات من الأطراف المعنية ، وانها محل تقدير طالما تتجه نحو تعزيز العلاقات بين صاحب العمل والعامل ،وصناعة بيئة لائقة قائمة على احترام ثقافة "الحقوق والواجبات"..

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