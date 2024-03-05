صناع الخير: تسليم 24 منزلا بالأثاث و25 مركب صيد حديثة بقرى الأقصر

افتتحت اليوم مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي والمصرف المتحد أعمال إعادة الإعمار بقرية نجع الجسور وقرية نجع السيد مركز الطود جنوب الأقصر بحضور محمد عبد القادر خيري – نائب محافظ الاقصر وفرج عبد الحميد – نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد ومحمد حسين بغدادي - وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الاقصر

تأتي أعمال إعادة الإعمار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم وتطوير القري الأشد احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

حضر الافتتاح فريق عمل مؤسسة صناع الخير للتنمية وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بقيادة هاني عبد الفتاح – الرئيس التنفيذي وفريق عمل ايثار للتنمية المجتمعية بالمصرف المتحد برئاسة جيهان ابو حسين وفريق عمل الاتصال المؤسسي برئاسة جرمين عامر.

تضمنت أعمال إعادة الإعمار والتنمية :

• بناء المنازل المتهالكة بالقريتين والبالغ عددهم 25 منزلا واجراء كافة أعمال التشطيب الداخلية والخارجية والتجهيزات اللازمة لاقامة الاسر بشكل يليق بكرامة المواطن .

• كما تم تسليم 25 مركب صيد، في ضوء عملية التمكين الاقتصادي وخلق فرص عمل غير تقليدية تتناسب مع طبيعة الظروف المعيشية للأسر المستهدفة بالقريتين.

• وقد تم اجراء سلسلة من التدريبات المكثف لاهالي القريتان علي حرفة الصيد.

• هذا بالإضافة إلى انشاء محطة تحلية مياه الشرب لأهالي قرية "نجع سيدنا" عقب اجراء سلسلة من التحليلات لفحص صلاحية المياة للشرب لضمان المحافظة علي صحة اهالينا من سكان القرية.

• كما تم تقديم حزمة من الخدمات الطبية المتكاملة ذات الجودة لطلاب المدارس من خلال قافلة "اولادنا في عنينا" للكشف علي غير القادين وصرف العلاج لهم بالمجأن. فضلا عن عمل كل التدخلات الطبية المتكاملة لطلاب مدرسة نجع الجسور الابتدائية.

• وتوزيع مساعدات انسانية ممثلة في كرتونة مساعدات غذائية وعينية على الأسر الأولى بالرعاية.

• و الانتهاء من عمليات التطوير لكل من مسجد قرية "نجع الجسور" وقرية "نجع سيدنا".

• وتنظيم مسابقة القران الكريم لتشجيع اطفال القريتان علي حفظ القران الكريم.

وفي الكلمة الاحتفالية، التي القاها محمد عبد القادر خيري – نائب محافظ الاقصر - ان القري التي يتم اختيارها ضمن المبادرة الرئاسية تاتي ضمن المشروع القومي "حياة كريمة" لخدمة الأسر الأولي بالرعاية في محافظة الاقصر. موجها الشكر الي مؤسسة صناع الخير للتنمية علي جهودها المتواصلة لدعم الشرائح الاولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية.



ومن جانبه اكد هاني عبد الفتاح – الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير, عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي - ان اعمال اعادة الاعمار بقرية نجع الجسور ونجع سيدنا تاتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية التنفيذية والاهلية والقطاع الخاص من خلال مسؤولياته المجتمعية بهدف تنفيذ حزمة تدخلات تنموية دعما للتمكين الاجتماعي والارتقاء بالمنظومة التعليمية بهذه القري والحفاظ على صحة اطفال القرية باجراء كافة التدخلات الطبية المطلوبة بداية من توقيع الكشف والاكتشاف المبكر للأمراض الاكثر تأثيرا على صحة الطفل ومن ثم تحصيله الدراسى وتقديم العلاج الدوائى واجراء العمليات الجراحية وتسليم النظارات الطبية.

ووجه محمد حسين بغدادي - وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الاقصر الشكر والتقدير نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين قباج للمصرف المتحد ومؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني المتواصلة علي جهودهم المبذولة في اعمار وتنمية قرية نجع الجسور ونجع سيدنا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

واشار فرج عبد الحميد – نائب العضو المنتدب - أن المصرف المتحد يعمل وفق خطط عمل طموحة تقوم على تنفيذها إدارة إيثار للتنمية المجتمعية. وتنطلق من أهمية المشاركة بفاعلية فى تطوير الريف المصري من خلال خطوات تنفيذية مدروسة بعناية تتسم بالإستدامة والتكامل وتنطلق من قياس حقيقى لاحتياجات الأهالي على الارض لتستهدف صناعة تغيير فعلى فى البيئة المعيشية لهم ومن حولهم.

واوضح فرج عبد الحميد الى أن أعمال تنمية وتطوير قرية "نجع الجسور" وقرية "نجع سيدنا" ، تأتى كتتويج لأنشطة المصرف المتحد فى مجال المسئولية المجتمعية المستدامة فى كل ما يقدم من خلال صناعة تغيير إيجابى حقيقى فى كل مفردات حياة الأسر الأولى بالرعاية داخل القرية المستهدفة. بداية من المسكن المناسب الذي يعيشون فيه، مرورا بخلق فرص عمل غير تقليدية تتناسب وطبيعة النشاط الاقتصادي السائد والموارد الطبيعية المتاحة، وصولا للتمتع بصحة جيدة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وتعقيبا علي رعاية المصرف المتحد لاعمال الاعمار لقرية نجع الجسور ونجع سيدنا يقول اشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - ان القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري يقوم بجهود كبيرة للتنمية المجتمعية بعدد كبير من محافظات الجمهورية ضمن المبادرة الرئيسية حياة كريمة. فضلا عن توفير فرص عمل لتحسين الظروف المعيشية الاقتصادية وايجاد مصدر لدخل مناسب لهذه الاسر. وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لخدمة الاسر المهمشة والفقيرة في مجال الصحة والتعليم.

واضاف القاضي ان المسئولية المجتمعية تعد أحد أهم ركائز استراتيجية المصرف المتحد تلبية لأغراض التنمية المستدامة وفقا لاهداف الامم المتحدة 2017 . وذلك عن طريق المساهمة في تطوير المجتمعات المحلية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطن.

وأكدت جيهان ابو حسين – رئيس قطاع ايثار بالمصرف المتحد أن قرية نجع الجسور ونجع سيدنا تعتبر ثالث قرية يقوم المصرف المتحد باعمال التطوير والتنمية من خلال توفير سكن كريم للأسر الأولي بالرعاية. وكذلك الاهتمام بالمنظومة التعليمية من خلال دعم صحة أطفال مدرسة نجع الجسور الابتدائية بتدخلات طبية متكاملة لمواجهة الأمراض التي تأثر علي صحة الطلاب بشكل عام وتحصيلهم الدراسي بشكل خاص. فضلا عن توفير فرص عمل غير تقليدية من خلال توزيع مراكب الصيد وعملية التدريب والتاهيل للعناصر البشرية لضمان تحسين حياة المواطن.