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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وليد توفيق ينعي حلمي بكر بكلمات مؤثرة

حلمي بكر
حلمي بكر

نعى الفنان وليد توفيق الموسيقار الراحل حلمي بكر، بكلمات مؤثرة  عبر صفحته علي موقع انستيجرام .

كتب "توفيق":" وداعاً حلمي بكر .. وداعاً لأجمل الأيام وأروع الألحان .. سأفتقدك كثيراً .. وداعاً يا صديقي المبدع .. ستبقى ذكراك خالدة في قلوبنا.. وهذه مقتطفات لبعض الأغنيات التي لحنها لي الراحل حلمي بكر .. أعمال أحبها جمهوري مع هدى سلطان وليلى علوي وآثار الحكيم وفيفي عبده وغيرهم من كبار النجوم .. أعمال من ألحانه تركت بصمة لا تنسى في تاريخ السينما المصرية .

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;كان حرص الكثير من النجوم محمد فؤاد و إيهاب توفيق وعلي الحجار، ايهاب فهمي ، الموسيقار سليم سحاب ، الفنان أبو الليف ، الفنانة صفاء ابو السعود،  مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقيه ، الاعلامي طارق علام ، المستشار مرتضى منصور ، الفنان إيهاب فهمي
الفنانة هند عاكف و غيرهم كثير  على حضور عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر ، بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين .

قال الفنان حلمي عبد الباقي لصدي البلد قامة تاريخية كبيرة جدا أفتقدنها جدا
و أضاف حلمي عبد الباقي لصدي البلد حلمي بكر لم يعوض أبدا ، انسان و فنان عظيم ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

 يذكر أن الموسيقار حلمي بكر وافته المنية مستشفي كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.

والموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم وردة، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار وغيرهم.

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